Il comune dimentica le bollette dell’Enel e paga gli interessi per il ritardo

Ancora ritardi nel pagamento delle bollette per il consumo di energia elettrica nel comune di Manduria. E come sempre a farne le spese sono le casse pubbliche che in questo caso devono sborsare 1.260 euro per il ritardo con cui i responsabili degli uffici hanno pagato due bollette relative al consumo del 2019. La BFF Bank S.p.A ha così presentato il conto all’ente Messapico per gli interessi passivi che corrispondono alla somma richiesta.

«A seguito di controlli effettuati da questo ufficio – si legge nella determina firmata dall’ingegnere Claudio Ferretti - è emerso effettivamente come le fatture allegate alla nota del 28/07/2021 risultano essere state pagate oltre un termie di 30 giorni dal ricevimento da parte di questo Ente delle medesime». L’atto è stato trasmesso al sindaco, al segretario generale e al collegio del revisori dei conti per quanto di propria competenza.