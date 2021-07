Tassa sui rifiuti: cresce per molti, diminuisce per pochi

La maggioranza verde-grillina del sindaco Pecoraro ha aumentato la tassa sui rifiuti per il 2021 dell’1,7% riconoscendo delle riduzioni sensibili per le utenze domestiche e commerciali con basso reddito. Questa agevolazione è stata possibile grazie ai fondi Covid stanziati dal governo che per il 2021 si aggirano intorno a 372mila euro. Poca cosa se si considera il gettito complessivo a carico delle famiglie manduriane pari a sei milioni di euro.

Queste riduzioni che andranno solo ad alcune famiglie disagiate e alle attività commerciali con bilanci bassi, sono servite alla maggioranza per annunciare una diminuzione della tassa di cui beneficeranno in pochissimi mentre per la stragrande maggioranza delle famiglie il tributo aumenterà di quasi il 2 percento. Questo stratagemma è stato occasione di scontro con le opposizioni che hanno smascherato il trucco.

Tale aumento, subito denunciato dal consigliere Domenico Sammarco del gruppo Progressista, è stato confermato durante la seduta consiliare dallo stesso Michele Matino del gruppo Gea che per giustificare i rincari ha detto che non si poteva fare diversamente dando la colpa alla Gial Plast (la società incaricata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) che subentrando nel contratto di appalto della Igeco, secondo Matno avrebbe operato degli aumenti. Cosa assai strana per un’azienda che subentra nel contratto e nel capitolato poter aumentare i costi stabiliti da un bando e in una gara pubblica.

Ad ogni modo il gruppo Gea, battendosi il petto e con il solito “coltello nelle carni”, ha poi votato per l’approvazione della delibera e dell’aumento insieme ai più allegri grillini e gli altri del gruppo Pecoraro-Dinoi.

Accesa è stata anche la discussione tra il capogruppo del movimento 5 stelle e il consigliere di minoranza Mimmo Breccia che ha messo in relazione l’aumento dei costi del servizio spazzatura con la mancanza di un centro di raccolta rifiuti nelle marine cercando così di rendere digeribile la discarica controllata in costruzione all’interno del parco circondato da abitazioni e a due passi dalla Masseria Marina.

Cattive notizie anche per quanto riguarda la possibilità di dilazionare la tassa come è sempre avvenuto negli anni. L’amministrazione ha infatti portato a due le rate da pagare anziché quatto.

Nel comunicato stampa di seguito, la rappresentazione dello stesso argomento elaborato dai gruppi consiliari della maggioranza