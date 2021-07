Le aziende e i privati continuano ad assetare gli operatori del centro vaccinale e gli stessi utenti

Nell’insofferenza della pubblica amministrazione comunale, continua tra le aziende e semplici cittadini la gara di solidarietà per la fornitura di acqua ai vaccinandi e al personale impegnato nell’hub del liceo classico di Manduria.

Partita da alcuni gruppi e movimenti politici manduriani (Azione Messapica, Manduria Noscia e gruppo Progressisti), la consegna di casse d’acqua prosegue ininterrottamente da parte di piccole e medie aziende ma anche di semplici cittadini che cercano di alleviare i disagi di chi sotto al sole o negli ambienti vaccinali interni (ancora troppo caldi nonostante le pompe refrigeranti) è costretto a lunghe attese. Le bottiglie vengono ritirate dai volontari della Protezione Civile che provvedono a rinfrescarle nei pozzi frigo (anche questi forniti dai promotori dell’iniziativa) e a distribuirle alle persone in fila o in attesa della somministrazione nella palestra.

Da registrare l’iniziativa della giovane manduriana Leila Sirsi che ieri mattina, già prenotata per la seconda dose, si è presentata nel centro vaccinale di Via Sorani con due casse d’acqua minerale che ha consegnato all’addetta della Protezione Civile dalla quale ha ricevuto una bottiglietta d’acqua fresa. «Due cassette d'acqua ed in cambio una bottiglietta d'acqua fresca nell'attesa della seconda dose di vaccino. Sono contenta di averlo fatto, dovremmo farlo tutti», scrive Leila sul suo profilo Facebook.