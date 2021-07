Il commercio piange nelle nostre marine e il caso delle "casette" vuote

«Siamo a fine luglio ma è come se l’estate non fosse ancora iniziata». Le attività commerciali delle marine manduriane si lamentano dei pochi incassi. A non funzionare sarebbe il nuovo assetto della viabilità e delle aree del commercio ambulante che da quest’anno sono state stravolte con l’obiettivo nobile di mettere ordine all’abusivismo che, però, sta portando solo povertà e scarsi guadagni alle imprese a posto fisso. Se è vero che è stato raggiunto il risultato di dare spazio ai pedoni, è vero anche che la gente ha difficoltà a trovare parcheggio per via della zona a traffico limitato che ha ovviamente limitato anche gli spazi dove fermarsi. A perdere quest’anno, con lo sgombero del mercato serale da via delle Perdonanze, è anche il colpo d’occhio della folla che come si sa, nelle località commerciali estiva conta molto.

La strada principale di San Pietro in Bevagna si presenta così desolatamente vuota, adatta per le passeggiate romantiche delle coppiette dirette alla rotonda, ma non altrettanto adatta per il settore commercio. Per non parlare delle tre baracche di legno e vetri che secondo l’idea dell’assessore al commercio, Isidoro Mauro Baldari, sarebbero dovute essere l’attrattiva dell’estate 2021 ma sono invece un inno allo spreco: trentamila euro per lasciarle desolatamente vuote (ed anche un po’ bruttine se paragonate con le belle casette della piazzetta principale di Campomarino (affollata, quella). L’altra differenza tra le due località e i due rispettivi assessori comunali al commercio è che le belle casette di legno di Campomarino sono adibite alla vendita e quindi realizzate a spese di chi espone, mentre le baracche di San Pietro servono solo per mettere in mostra i prodotti con il divieto di venderli. Improponibile, infine, la permanenza all’interno per più di 5 minuti per via del caldo. Chi le ha progettate ha dimenticato di prevedere un sistema di areazione o refrigerazione.

Qualcosa si potrebbe migliorare quando sarà concluso il piano delle strisce blu, la segnaletica completa per la Ztl ancora parziale e infine l’area mercatale prevista affianco alla pineta i cui lavori sono stranamente fermi.