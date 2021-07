Lo strano caso del gruppo musicale che dimezza il suo valore facendo risparmiare 2mila euro

Da 3.100 euro a 1.200 euro più Iva. Quasi duemila euro di risparmio per il cachet di un gruppo musicale di Alliste, in provincia di Lecce, ingaggiato dal consulente per la cultura e gli spettacoli del comune di Manduria, Roberto Dostuni, per conto dell’assessore allo sport e politiche giovanili.

L’incredibile sconto è stato ratificato con l’impegno di spesa contenuto nella determina pubblicata il 22 luglio che taglia di quasi duemila euro il compenso che la precedente delibera di giunta del 25 giugno aveva generosamente fissato per 3.100 euro.

Cosa sia accaduto nel frattempo sarebbe interessante saperlo. Non si può non ricordare che proprio a proposito di questo prima prezzo d’ingaggio il nostro giornale aveva rilevato delle incongruenze pubblicato l’esito di una piccola indagine di mercato che “piazzava” lo stesso gruppo a circa 1500-1600 euro per una serata all’aperto. Probabilmente sollecitato da questa curiosità, il consulente Dostuni che di organizzazione di spettacoli ne capisce (è sua la rassegna Popularia), ha fatto ancora di meglio ottenendo un prezzo ancora più basso: 1200 euro, appunto.