Scelta la ditta che fornirà il palco e gli impianti per gli eventi di spettacolo del comune

L’impresa Musiclub srl di Aradeo in provincia di Lecce è l’impresa individuata per la fornitura dei palchi impianto audio e sedie per gli spettacoli compresi nel cartellone degli eventi estivi organizzati o patrocinati dal Comune di Manduria. La somma prevista per tutte le forniture necessarie è di 14.800 euro iva compresa.

La ricerca di mercato effettuata dagli uffici comunali aveva individuato tre società del settore che sono state invitata a presentare manifestazione d’interesse a prestare l’opera. Le società erano la Musiclud, la Noleggio impianti. A dirsi disposti ad assicurare il servizio sono state le prime due «ma dall'esame della documentazione allegata alle istanze per l'indagine di mercato – si legge nella determina di affidamento lavori -, è emerso che la ditta Musiclub srl risponde ai requisiti tecnici e alle caratteristiche richieste per allestimento audio e luci, strutture e apparecchiature necessarie allo svolgimento dei concerti previsti così come richiesto nelle schede tecniche agli atti dell'ufficio ed in particolare backline».

La manduriana Artemusic non ha quindi potuto presentare nemmeno l’offerta mentre la Musiclub ha potuto così contrattare il prezzo con i responsabili dei servizi culturali, sportivi, ricreativi e turistici del comune con i quali si è convenuto il prezzo di 14.800 euro.