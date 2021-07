L’arte dei girovaghi per la prima notte di saldi a Manduria

Buon la prima! Si è svolta domenica 25 luglio, la prima delle due serate dedicate all’arte e allo shopping organizzate dal Duc, l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Manduria “Famiglie al Centro – Le notti dello Shopping”.

Una grande festa di luci, colori e tanto divertimento ha impreziosito il centro della città, con le due postazioni ubicate presso largo Santa Maria e Piazza Garibaldi, con decine e decine di bambini, genitori, nonni e tanti visitatori che hanno anche approfittato dell’apertura serale dei negozi nella prima domenica di saldi. Ottima, infatti, non solo la presenza di pubblico per gli spettacoli ma anche all’interno dei negozi, dove la prima domenica di saldi ha permesso ai clienti di andare a caccia della promozione migliore.

La magia di una serata speciale come quella di domenica, in cui la città sembrava avere un volto diverso, si ripeterà domenica prossima 1° Agosto, sempre dalle ore 20:30 alle ore 24:00, e sempre con ingresso libero e gratuito nelle due postazioni dove ancora una volta i tanti artisti di strada della compagnia dei Girovaghi Circus si alterneranno con nuovi magici spettacoli. Il tutto avverrà nel totale rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19 e con il prezioso sostegno dei volontari della Protezione Civile che, anche nel prossimo appuntamento di domenica, gestiranno le postazioni, garantendo le dovute procedure e le misure di sicurezza necessarie.

Gli eventi, inseriti nel cartellone estivo proposto dall’Amministrazione Comunale, sono stati fortemente voluti dal DUC di Manduria in concomitanza con i primi giorni dei saldi estivi al fine di promuovere il commercio ed i negozi della città per dare sostegno a tutti quei commercianti e imprenditori che hanno pesantemente sofferto gli ultimi lunghissimi mesi di crisi legati alla Pandemia.

(Associazione Distretto Urbano Manduria)