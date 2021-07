E' morto Tonino Brunetti, Manduria perde un grande artista

Tonino Brunetti, di Manduria, è stato stroncato da un male di cui soffriva da tempo. Aveva 78 anni ed era un grande artista, maestro cesellatore del legno. E’ stato anche un ex componente della polizia municipale di Manduria ma il suo segno nei ricordi dei manduriani lo ha lasciato soprattutto grazie alla sua arte unica, un vero modellatore del legno con cui realizzava oggetti di una eleganza ed originalità uniche.

Così lo saluta Toto Dinoi, altro artista manduriano e suio amico, scenografo e pittore, con cui Tonino Brunetti ha collaborato a lungo.

Questo invece il ricordo di una collega di quando Brunetti indossava la divisa con le stellette.

«Un caro collega, una gran brava persona, un maestro artista del legno, ha intrapreso il lungo viaggio, attraversando l’invisibile. Un grande esempio di collega che non ha mai negato collaborazione e consigli, sempre i più saggi se solo ne chiedevi.

Sei stato sempre generoso con chi cercava di “rubarti “ il mestiere ed io in questo sono stata brava. Ho sempre fatto tesoro dei tuoi preziosi consigli ed insegnamenti, ti prego solo di perdonarmi se non ho mai trovato il modo di ringraziarti.

Questa mattina ho potuto percepire nel silenzio della camera funeraria, quanto è stato grande l’affetto che in tanti nutrivamo per te, testimoni altri ex colleghi, piangenti come bambini anche se già pensionati. Resterai nei nostri cuori. Abbraccio la tua famiglia. Anna Rita Morleo