Ztl tutti i giorni nel centro, si ricambia: ora solo nel weekend

Le proteste dei titilari di locali pubblici del centro ed evidentemente la logica ha fatto nuovamente cambiare idea alla giunta comunale di Manduria che eliminato la zona a traffico limitato nei giorni infrasettimanali lasciandola solo nei festivi e prefestivi com'era prima.

«Considerando che le associazioni di categoria ed in particolare alcuni singoli operatori commerciali del centro cittadino hanno chiesto di limitare la predetta area di Zona a Traffico Limitato del periodo estivo nelle giornate di sabato e domenica», si legge nella delibera, si disponee il seguente orario:

La Ztl del settore 1 (Via Roma, Via XX Settembre, Piazza Garibaldi), durante ogni anno, verrà istituita nei seguenti periodi:

dal 7 gennaio al 26 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 dei soli giorni festivi;

dal 27 giugno al 5 settembre, tutti i sabato e domenica, dalle ore 21,00 alle ore 24,00;

dal 6 settembre al 5 dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 dei soli giorni festivi;

dal 6 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 dei soli giorni festivi.

A partire da domani, invece, e per l’intero mese di luglio e agosto di ogni anno, sarà istituita nelle marine la Ztl dalle ore 20:30 alle ore 24:00.

Le strade interessate per San Pietro in Bevagna sono:

- Via Borraco (tratto compreso tra Via Tamerici e Via della Marina);

- Via della Marina (tratto compreso tra Via del Tiglio e Via Borraco/Via Fiume);

- Via dei Ginepri;

- Via delle Dune;

- Via Tevere;

- Via Fiume (tratto compreso tra Via della Marina e Via Fallone);

- Piazza San Pietro;

- Via dei Crescioni (tratto compreso tra Piazza delle Perdonanze e via dei Piacentini);