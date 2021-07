La discarica al posto del parco, l’architetto Casto apre la battaglia delle osservazioni

C’è chi non si da pace per come l’amministrazione gialloverde ha deciso di rinunciare ad un parco per pic-nic e zona ristoro situato di fronte alla Masseria Marina a San Pietro in Bevagna, per far posto ad un deposito controllato di rifiuti di ogni genere. È l’architetto Andrea Casto, già relatore davanti al Tar nel ricorso presentato dai residenti che si oppongono alla realizzazione dell’opera, che invita chiunque a presentare osservazioni contro il progetto redatto, male, dalla commissione prefettizia e sanato dall’amministrazione Pecoraro grazie ad un avariante approvata a maggioranza.

«La battaglia è appena iniziata», scrive l’architetto sul gruppo Facebook del movimento «Azione Messapica» di cui fa parte.

«Chiunque può dare il proprio significativo contributo a demolire questo vergognoso atto politico di fortissima scelta dell'amministrazione Pecoraro e di Roberto Puglia», scrive Casto sottolineando il voto favorevole alla variante dato dal consigliere di minoranza, Puglia.

«Ieri hanno solo tentato, maldestramente, di dottare una variante urbanistica per la zona dove vorrebbero costruire un'Isola Ecologica sottodimensionata e dannosa per noi tutti», spiega il tecnico che lancia quindi un’azione di massa che possa invalidare la delibera stessa. «Tutti i cittadini e tutti i tecnici di Manduria – dice – possono presentare osservazioni tecniche contro questa scelta». Secondo l’architetto la variante adottata conterrebbe delle imperfezioni che non sanerebbero gli errori commessi dalla precedente amministrazione e dai tecnici che l’hanno redatta.