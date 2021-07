Ztl senza corrente, ma le multe valgono se ci sono i vigili

La Zona a Traffico Limitato (Ztl) di San Pietro in Bevagna e Torre Colimena, marine di Manduria, è stata ufficialmente istituita il primo luglio e vale dalle ore 20 alle 24. Ma le insegne luminose ai varchi di accesso non sono attive per mancanza di energia elettrica. A quanto pare i ritardi dipenderebbero dall’Enel che non fornisce l’energia alla rete. Il motivo dei ritardi non ci è noto.

Dal punto di vista della viabilità, fanno sapere le fonti della polizia locale, anche senza corrente elettrica, il divieto di transito nell’area compresa nella Ztl rimane valido perché fa sempre fede la segnaletica verticale che è presente. Per cui chi in queste sera sta tranquillamente transitando nella zona off limit (i trasgressori sono tanti) ed ha la sfortuna di incontrare una pattuglia dei vigili urbani, la multa è assicurata. Tecnicamente, almeno sino a quando il sistema non sarà alimentato dalla corrente elettrica della rete pubblica, la mancanza di energia non fa accendere le luci dell’insegna (Varco attivo e Varco Passivo) e di conseguenza non fa scattare la foto alle targhe dei trasgressori. Ma se c’è un vigile, non ci possono essere scuse.

Violazioni e sanzioni a parte, il problema è abbastanza serio per i clienti che occupano i tavoli che il comune, proprio in previsione della Ztl, ha autorizzato agli esercenti. Consumare una pizza o dissetarsi con un drink seduti tra le autovetture che sfrecciano proprio al limite dei dehors, non è il massimo della sicurezza.