Rifacimento del vecchio municipio, arrivati i primi 2 milioni di 5 previsti nel 2017

Il dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio, ha accordato al Comune di Manduria un anticipo di due milioni di euro, dei cinque milioni previsti, necessari alle fasi iniziali per il recupero della vecchia sede municipale di Piazza Garibaldi. Il finanziamento risale al mese di giugno del 2017 quando l’opera fu inserita nei piani finanziati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

In quella l’allora assessore comunale ai Lavori pubblici, Leonardo Notarnicola, l’ingegnere comunale Giuseppe Orlando e il consigliere comunale del Pd, Mario D’Oria, si recarono a Roma per prendere parte alla conferenza di presentazione dei piani finanziati. Nella sede della Presidenza del Consiglio erano stati invitati i comuni italiani beneficiari di stanziamenti per opere di pubblica utilità. Al comune Messapico erano stati destinati 5 milioni di euro per la ristrutturazione e messa a norma del palazzo municipale. L’anticipo di due milioni ottenuto permetterà di avviare le procedure per l’affidamento dell’appalto della progettazione esecutiva dell’attesissimo restauro.

