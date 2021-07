Mini gite in barca nelle baie di Torre Colimena, tutti i venerdì con la Lega Navale di Colimena

La Lega Navale di Torre Colimena mette a disposizione le proprie imbarcazioni e le conoscenze dei luoghi per offrire ai villeggianti delle escursioni gratuite nelle baie della costa di Colimena.

Le escursioni con guida a bordo, hanno una durata di circa un'ora e si svolgeranno tutti i venerdì da oggi sino al 30 luglio, il 6 e il 27 agosto.

Per partecipare bisogna prenotarsi per concordare numeri di persone a bordo, orario e luogo di ritrovo telefonando al numero 347.0893715. L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Lega Navale sezione Torre Colimena che non percepisce nessun contributo dal comun di Manduria.