Strisce blu nelle marine, niente più soste selvagge

E’ stata pubblicata la planimetrica redatta dall’ingegnere Cosimo Damiano Perrucci su incarico del comune, con l’indicazione degli stalli di sosta a pagamento e quelli liberi individuati nelle marine di Manduria. Il divieto scatta alle 9 del mattino e termina a mezzanotte per tutto il periodo sino al 15 settembre.

Le tariffe sono le seguenti: un euro per ogni ora di occupazione e 6 euro per l’intera giornata con importo minimo per la sosta di 30 centesimi per le fermate brevi. Sono previsti abbonamenti mensile al costo di 25 euro, quindicinali a 15 e settimanali a 10 euro.

Il pagamento della sosta dovrà avvenire mediante gli appositi parchimetri ed il relativo ticket dovrà essere esposto all’interno del veicolo, sul cruscotto dello stesso, e comunque in maniera tale che possa essere chiaramente visibile dall’esterno dai soggetti addetti al controllo. E consentita la sosta gratuita, senza alcun onere a carico del conducente, all’interno delle aree di sosta a pagamento, a tutti i veicoli di polizia, vigili del fuoco, mezzi di soccorso in servizio quali ambulanze, veicoli di servizio delle forze armate, automezzi di servizio di proprietà del comune di Manduria.

Sono state previste le aree di sosta gratuita contrassegnate con il colore rosa riservate alle conducenti in stato di gravidanza o neo mamme.

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi noti mediante apposita segnaletica stradale.