«Bravi ma poveri», il volontariato Vincenziano dona borse di studio per 5mila euro

Il volontariato Vincenziano di Manduria ha assegnato cinque borse di studio di mille euro ciascuna ad altrettanti studenti del liceo classico e scientifico di Manduria. L'iniziativa nata circa 20 anni fa è finalizzata ad aiutare ragazzi meritevoli con difficoltà economiche di base.

«La borsa di studio aiuta a spiccare il volo, poi l'impegno, la bravura e il forte senso di responsabilità farà il resto», affermano gli organizzatori del premio che continueranno a seguire in qualsiasi momento i ragazzi premiati anche negli anni a venire.

«Sono in tanti a darci una mano – fanno sapere le volontarie Vincenziane -, primo fra tutti un medico manduriano la cui mamma era una vincenziana, un gruppo di amici che ricorda un loro carissimo amico che purtroppo non c'è più e poi tanti altri sostenitori che ci conoscono e sanno cosa facciamo e quanto amore e impegno mettiamo a disposizione di chi può trovarsi in difficoltà».

Ogni anni viene pubblicato un bando dedicato ai maturandi più meritevoli desiderosi di proseguire gli studi ma che non possono contare sull’aiuto delle famiglie. Le borse di studio servono ad aiutare ad affrontare i primi mesi di università finché non ottengono l'alloggio nella casa dello studente, ma gli aiuti proseguono anche dopo con l’acquisto di libri ed altro materiale didattico che dovesse servire allo studente. I ragazzi vengono selezionati in base al rendimento scolastico e ai problemi economici familiari.

Quest’anno i premiati sono stati quattro ragazze e un ragazzo di anni 19.