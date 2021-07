Produttori Vini di Manduria tra le cantine dell'eccellenza del vino italiano su Sky Arte

La Puglia è una terra che ammalia. La luce ne governa il paesaggio che alterna uliveti, vigne e mare. Un contesto naturale unico, dove la vite ha trovato il suo habitat ideale per produrre storia ed eccellenza.

La storia del Primitivo si perde nella notte dei tempi. A raccontarla è Produttori di Manduria, co- protagonista dell’episodio della serie B.E.V.I. – L’arte del vinificare in onda su Sky Arte, mercoledì 7 luglio, ore 20.45. Nell’ala più antica e nelle cisterne ipogee della Cantina, un ricco museo di rilevanza etnografica e documentaria racchiude non solo le vicende della Cantina, ma anche quelle relative al rapporto tra le genti di Manduria e l’arte di fare vino.

“Ogni successo aziendale porta avanti un territorio, quindi meglio facciamo e più agiamo nell'interesse di tutti - così commenta, orgogliosa Anna Gennari, PR, Eventi&Hospitality Manager della storica Cantina – abbiamo condiviso la filosofia di BEVI, capace di portare nelle case dei telespettatori delle vere esperienze in Cantina, raccontate dal vissuto di chi ci vive e lavora. Siamo certi che dopo aver visto ciò che sta dietro una bottiglia, i vini degustati avranno tutto un altro sapore. Una bella soddisfazione: la messa in onda della puntata dedicata al Primitivo di Manduria ed alla Cantina, cade quasi in concomitanza con la celebrazione dell’89° Anniversario della sua costituzione (9 luglio 1932), in attesa di poter ritornare alla celebrazione de CantinAnniversario, piacevole tradizione come avviene, da anni, nel piazzale della Cantina”.

B.E.V.I. un viaggio di scoperta tra Creatività, Architettura e Design

C’è un rapporto profondo tra arte e vino in Italia. Oggi, le cantine stesse, sono diventate le nuove cattedrali. Così si celebra, appunto arte, creatività e anche buona economia. È questo lo scrigno dei tesori proposto da B.E.V.I. (Bacche, Enologi e Vinattieri d’Italia) – L’Arte del Vinificare -, la serie televisiva in dieci episodi che Sky Arte ha inserito nella fascia più ambita ma anche più impegnativa del suo palinsesto preserale. Un viaggio di scoperta, da nord a sud dell’Italia che, allo scoccare delle 20.45, dal 26 maggio, per dieci mercoledì consecutivi, coinvolgerà l’eccellenza del vino italiano, in territori mozzafiato di un’Italia agricola sino al midollo, eppure innovativa, aperta ad una contemporaneità che non può far a meno della bellezza e delle sue emozioni. Il vino stesso è, per molti produttori, una creazione, un’opera personalissima, frutto della propria sensibilità e della propria cultura di riferimento.

A produrre la serie B.E.V.I. in programmazione su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky), un piccolo ma prestigioso marchio della filiera audiovisiva italiana, Artlouder di Roma, guidata da Federico Di Giambattista. “Volevamo con Chiara Panzieri, autrice di questa nuova produzione dal taglio internazionale ma profondamente ricca di italianità, trovare una chiave nuova ed originale nella narrazione dell’arte nel vino e nei suoi linguaggi – spiega Federico di Giambattista -; l’obiettivo era ottenere una grande densità e forza nelle immagini ma con leggerezza e autenticità nel tessuto del racconto, puntando sull’essenzialità del messaggio”. Lo stile di ripresa, la fotografia, il ritmo di montaggio e l’uso delle musiche costituiscono un unicum inscindibile nella scelta identitaria di B.E.V.I. e nella sua riconoscibilità nella cultura cinematografica. Dieci episodi tutti godibili dove il vino si svela nel paesaggio, nelle persone, nei luoghi, senza tecnicismi, ma nella sua pura verità espressiva. La regia è stata affidata a Mirko Melchiorre e la fotografia è firmata da Alessandro Pezza.