L'allarme: «la Ztl uccide il commercio»

«Questa Ztl del corso tutti i giorni è una follia che ci porterà alla rovina». È il grido di aiuto di un gruppo di titolari di attività commerciali e di ristorazione di Manduria che si sono rivolti al gruppo consiliare dei Progressisti chiedendo un loro intervento.

«In effetti, a seguito di queste numerose segnalazioni – afferma il capogruppo progressista, Domenico Sammarco -, abbiamo deciso di monitorare il fenomeno ed abbiamo verificato che effettivamente l’intero corso è un deserto; anziché portare beneficio alla vita cittadina ed economica – prosegue Sammarco – l’assurda decisione dell’amministrazione Pecoraro di istituire il traffico limitato tutti i giorni della settimana desertifica ancora di più la città, sfavorisce la frequentazione del centro cittadino producendo nel medio e lungo termine la piena morte commerciale di quello che dovrebbe essere il corso/vetrina economica della città».

Tale riflesso negativo del mancato parcheggio sul corso, spiega Sammarco, si rifletterà negativamente in Piazza Garibaldi. «Si immagini chi per andare in piazza deve parcheggiare su via Bell'Acqua, o via per Oria, o via Mazzini; fa prima ad andare via da qualche altro comune; alla follia della chiusura del corso – sostiene ancora il progressista -, si aggiunga l'assenza di eventi estivi che ne potrebbero giustificare la chiusura per l'appunto. Con 60mila euro spesi – fa notare Sammarco - c'è solo una presentazione di libro vicino la chiesa di Santa Maria, peraltro nel tardo pomeriggio». Mentre tutte le serate di richiamo si svolgeranno nelle zone più periferiche della città.

Il gruppo politico di opposizione intende quindi portare avanti la battaglia delle imprese proponendo dei correttivi: apertura del corso e Ztl solo nella piazza Garibaldi e centro storico. Secondo questa ipotesi, chi proviene dal corso si immetterebbe in via Ludo Donato Bruno (la strada che costeggia la chiesa della Scolopi). (Le foto che pubblichiamo si riferiscono a domenica ore 22)