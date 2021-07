Affissione abusiva a cura del Comune di Manduria

In una città che cerca disperatamente di darsi delle regole, il primo a non rispettarle è l’amministrazione comunale. Succede anche questo a Manduria dove da oggi, per promuovere l’evento clou dell’estate manduriana organizzato dagli assessorati alla Cultura e Turismo, la recinzione del parco archeologico viene utilizzata per esporre enormi striscioni che pubblicizzano gli spettacoli firmati Città di Manduria.

Si tratta di affissione abusiva che ai comuni mortali comporterebbe una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 51 ad un massimo di 309 euro. La struttura in questione, poi, dovrebbe rientrare tra i luoghi inviolabili perché tutelati dalla soprintendenza archeologica.

Lo stendardo che vi mostriamo ci dicono sia solo uno di altri simili che coprono la visuale del Parco dei Messapi lungo la circumvallazione di Manduria.