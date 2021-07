Servizio strisce blu: ieri l’aggiudicazione provvisoria ma è già corsa al posto di lavoro

Mentre già da giorni le domande per l’assunzione di ausiliari del traffico giravano nelle chat dei gruppi consiliari della maggioranza (dei grillini ne abbiamo prova non non si possono esclude altri), solo ieri il Comune di Manduria ha preso atto dell’esito della gara per la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento delle marine aggiudicata dalla S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale srl con sede in Corciano, provincia di Perugia.

La stessa ditta che, prima ancora dell’aggiudicazione della gara (quella resa pubblica ieri, tra l’altro, è solo provvisoria) aveva già avviato le fasi per le assunzioni evitando i soliti canali informativi di massa ma affidando gli avvisi a pochi fortunati. (L’avviso che scade tra pochi giorni, il 9 luglio, lo abbiamo pubblicato noi de La Voce di Manduria sul sito web). La società in questione, comunque, ha offerto, aggiudicandosi il servizio, il 33,33% da versare al Comune su quanto riscuoterà a titolo di sosta a pagamento nelle apposite strisce blu che saranno allestite nei punti stabiliti del litorale manduriano.

Venerdì prossimo scadranno le domande e per i candidati inizierà la difficile fase del colloquio. I più meritevoli saranno assunti con contratti a termine.