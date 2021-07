Centro raccolta rifiuti a San Pietro sospeso dal Tar, l’amministrazione cerca di aggiustare le carte

L’amministrazione comunale di Manduria, per riparare all’errore di aver permesso l’avvio dei lavori per la realizzazione di un centro rifiuti in un’area non adatta allo scopo (all’interno di un parchetto turistico a ridosso di villette e residenze estive, proprio di fronte alla Masseria La Marina), sta preparando un piano per aggirare l’ostacolo frapposto anche dal Tar di Lecce che ha già sospeso il cantiere su richiesta dei residenti.

La proposta preparata dall’ingegnere comunale Claudio Ferretti, non è però passata nell’apposita commissione consiliare per la ferma opposizione dei gruppi di minoranza ma anche del rappresentante del gruppo Gea, Gregorio Perrucci. Nel corso della riunione c’è stato uno scontro verbale tra l’ingegnere Ferretti, responsabile del progetto contestato, e il consigliere Mimmo Breccia che ha messo in luce le responsabilità dell’attuale amministrazione Pecoraro. «Prima avete addossato la colpa dell’individuazione del sito ai commissari straordinari ed ora – ha detto Breccia – i cosiddetti ambientalisti e grillini della maggioranza gialloverde difendono a spada tratta quel progetto cercando di sistemare le carte». Breccia e gli altri della minoranza hanno anticipato la contrarietà del loro voto (la proposta di delibera era già pronta per essere portata al prossimo consiglio). Ma sono state soprattutto le perplessità espresse anche dal consigliere del Gea a consigliare la maggioranza a ritirare il punto all’ordine del giorno della prossima seduta consigliare.

A dirsi sconcertato per la tattica adottata dalla maggioranza Pecoraro è anche l’architetto Andrea Casto, già autore di una perizia allegata al ricorso al tribunale amministrativo, secondo cui gli uffici comunali starebbero preparando una variante urbanistica in via semplificata che non cambia il sito né la sostanza dell’opera.

«L'amministrazione pecoraro, i falsi ecologisti e moralisti che la compongono, dopo aver falsamente cercato di scaricare le colpe di scelte errate sulla precedente amministrazione - scrive il professionista - ora perseguono strenuamente, tutti insieme, l'obiettivo di realizzare nello stesso posto una sottodimensionata isola ecologica». Per l’architetto, «i cittadini hanno l'obbligo di opporsi a questa scelta scellerata che danneggerà irrimediabilmente ed ulteriormente il nostro territorio». Nel suo sfogo l’architetto Casto ricorda che il centro raccolta in questione è destinato al conferimento di ogni genere di rifiuto, anche dell’umido. «Per sopportare una mole così devastante e costante di rifiuti – conclude Casto - il centro raccolta dovrebbe presentarsi come una discarica enorme, gigantesca e aperta H24». Motivo in più per sostenere l’inadeguatezza dell’opera in un luogo turistico già densamente abitato.

La giunta Pecoraro, secondo Casto, non intenderebbe trovare soluzioni alternative, come spostare l’ubicazione della discarica, ma vorrebbe solo salvare i lavori, tuttora congelati dal Tar, dell’impresa «Edilia Restauri», aggiudicataria della gara con un ribasso del 32% su una base d’asta di 300mila euro.