Società perugina assume ausiliari del traffico per il Comune di Manduria

Sta girando da diversi giorni in alcune chat private, ma la notizia viene tenuta ben nascosta dall’amministrazione comunale, un avviso per la ricerca di personale da assumere a tempo determinato per l’attività di ausiliario del traffico nel comune i Manduria. La ricerca di personale, riservata solo ai residenti del comune di Manduria, è stata indetta da una società della provincia di Perugia, la “Sis Parking Service System” che, si presume (anche questa un’altra stranezza dal momento che non è stato reso pubblico nessun atto relativo), gestirà per conto del comune il servizio di sosta a pagamento nelle marine. A che prezzo e a quali condizioni o come si sia arrivati alla “Sis Parking Service System” piuttosto che altre società, sarebbe di interesse non solo giornalistico. Ma questa è la “trasparenza” della giunta gialloverde di Pecoraro.

Ma l’aspetto più vergognoso, proprio perché interessa la piaga della disoccupazione soprattutto giovanile, è la ricerca del personale che scadrà tra 8 giorni, mentre alcuni fortunati hanno già avuto modo di informarsi e preparare le carte. Come questi “fortunati” siano venuti in possesso dell’avviso prima degli altri, non è un mistero. A noi risulta, infatti, che l’invito stia girando nelle chat di gruppi politici di maggioranza. Non siamo in grado di dire quali gruppi avendo prova documentata solo di uno che risponde al nome di “Simpatizzanti 5 stelle”. Nello specifico poi, il personaggio che lo ha inviato ad una disoccupata è il capogruppo, Vito Perrucci.

Ad ogni modo. Pr chi volesse tentate la sorte, sul sito de La Voce di Manduria pubblichiamo il volantino della ricerca personale con tutti i requisiti per partecipare.

LE REAZIONI

«Dal tenore e dagli elementi probatori della notizia riportata, della cui veridicità non è lecito dubitare – afferma il capogruppo Progressista Domenico Sammarco -, è a dir poco politicamente osceno, ove ciò non configuri anche una notizia di reato , che alcuni consiglieri di maggioranza forniscano a cittadini espliciti documenti su dove inviare la richiesta per poter essere assunti quali ausiliari del traffico; senza che ancora sia stata pubblicata alcuna delibera di affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento e, quindi – aggiunge -, ancora non essendo nota ai "comuni mortali" il nome della società stessa assegnataria dell'appalto. Probabilmente la moralità a doppio binario di questi amministratori locali che fino a un anno fa facevano dell'onestà il loro vessillo – conclude Sammarco - si è svelata nel momento in cui governano la cosa pubblica, i cui risultati peraltro sono sotto gli occhi di tutti».

Mimmo Breccia ricorda come è andata a finire l’altra gara per la gestione dei parcometri a Manduria. Fu quella che aprì le porte al primo accesso antimafia del comune di Manduria poi sciolto per un anno e mezzo. «Va bene – dice – che gli amici grillini hanno ormai preso confidenza con la materia avendo eletto al loro interno due consiglieri di cui si è già discusso molto. Ma questa volta – aggiunge Breccia – il casto e puro capogruppo grillino dovrebbe spiegarmi la differenza tra quel sistema clientelare della prima Repubblica che i grillini dovevano smantellare e questo loro che stiamo scoprendo di giorno in giorno sempre più squalificante; speculare poi sulla mancanza di lavoro per chi è abituato all’impeccabile giacca e cravatta nel suo studio climatizzato, – conclude Breccia – è davvero vomitevole».

SCARICA QUI L'AVVISO PER PRESENTARE DOMANDA