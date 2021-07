Sedie job per le persone con disabilità al mare, l’avviso del comune

Quest'anno, come già annunciato nelle scorse settimane, l'amministrazione comunale ha deciso di cambiare le modalità di concessione delle sedie job per l’accesso facilitato in spiaggia e nel mare delle persone con disabilità, di cui il Comune di Manduria dispone, al fine di rendere più fruibile e quotidiano l'utilizzo delle stesse.

In questi giorni, le suddette sedie sono state concesse in comodato d'uso gratuito agli esercizi commerciali e stabilimenti balneari che hanno presentato l'istanza.

Le medesime sedie saranno disponibili per chiunque ne farà richiesta e saranno custodite e sanificate, dopo ogni utilizzo, dagli esercizi commerciali e stabilimenti balneari.

L'elenco degli esercizi commerciali e degli stabilimenti balneari aderenti sarà presto disponibile sul sito del Comune di Manduria. Un sincero ringraziamento agli esercizi commerciali e stabilimenti balneari che con la loro adesione e collaborazione offriranno un servizio a tutte le persone con disabilità motorie temporanee o permanenti.

(A cura dell’Ufficio staff del sindaco)