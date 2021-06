Domani niente ritiro della spazzatura per lo sciopero dei netturbini

Causa lo sciopero della categoria previsto a livello nazionale, domani il servizio di raccolta dei rifiuti non sarà garantito. Le famiglie sono pertanto invitate e trattenere la spazzatura in casa e di non uscire i bidoncini che non saranno ritirati.

Il servizio sarà però garantito per le attività essenziali come ospedali, residenza per anziani e attività commerciali che domani potranno regolarmente raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori.