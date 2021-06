La banda Erario per San Pietro e Paolo dopo le restrizioni per il Covid

In occasione dei festeggiamenti di San Pietro e Paolo previsti per oggi nella omonima località baneare manduriana, l'associazione Amici della Musica "Franco Erario" di Manduria annuncia l'esibizione della propria orchestra di fiati dopo un lungo periodo di fermo forzato, dovuto all'emergenza covid-19.

Il programma religioso deciso dal comitato della parrocchia di San Pietro in Bevagna, prevede questa sera l'esibizione musicale alle ore 20,15 successiva alla celebrazione eucaristica presieduta da don Dario De Stefano.

Come da norme vigenti, non sarà possibile effettuare la tradizionale processione, pertanto l'esibizione del gruppo di musicisti avverrà fuori dal luogo di culto e in modo statico, adottando tutte le precauzioni previste dal decreto. Lo scopo della serata sarà quello di fornire un intrattenimento musicale ricreando un'aria di festa; ci si augura che questo ritorno da parte dell'associazione negli eventi cittadini sia il primo di una lunga serie e che i musicisti siano liberi di esibirsi ed esprimersi davanti al pubblico. L'associazione ringrazia il parroco don Gregorio Mastrovito per aver reso possibile l'organizzazione dell'evento.