Il responsabile dell’Ufficio del Piano sociale lascia Manduria, al suo posto l’avvocatessa Bene

Il responsabile dell’Ufficio di Piano, Raffaele Salamino, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, con decorrenza 28/06/2021, per accettare l’incarico dirigenziale a tempo determinato al Comune di Bisceglie, provincia di Bat.

L’assemblea dell’ambito 7 si è già riunita per trovare un sostituto individuato nelle persone

dell’avvocatessa Annamaria Bene, istruttore direttivo amministrativo in servizio al comune di Manduria nonchè responsabile degli affari legali.