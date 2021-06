Furti di cavi elettrici, il comune acquista all’ingrosso 8 chilometri di bobine per la sostituzione

Il comune di Manduria in previsione dei continui furti di cavi elettrici della pubblica illuminazione che lasciano completamente al buio intere zone della marina e del territorio comunale di Manduria e frazioni, ha deciso quest’anno di portarsi il lavoro avanti e di acquistare un quantitativo industriale di materiale elettrico per il rimpiazzo.

Si è così stabilito di investire la somma di 79mila euro per l’acquisto di circa 8 chilometri di bobine di diversa sezione. La base d’asta è stata calcolata considerando il prezzo valutato da apposita indagine di mercato. È stato così aperto un bando per la ricerca del miglior prezzo.

Per quanto riguarda la posa in opera, è in corso l’accordo con una ditta specializzata alla manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione a cui l’ente dovrà pagare solo gli oneri della mano d’opera e spese ad essa correlati al netto della materia prima che sarà invece fornita dal comune stesso.