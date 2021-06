L'azienda agricola Tostini invita alle serate in masseria

Il turismo manduriano riparte grazie ai percorsi naturalistici, al cibo e alla musica. È questa l’idea degli attivisti dell’associazione manduriana “Giropugliando”, realizzata in collaborazione con l’azienda agricola “Nuova Tostini” di Manduria.

«Il nostro obiettivo è quello di rivalutare il territorio in cui operiamo», spiega la presidentessa del neo-collettivo tutto al femminile che si impegna a proporre a tutti (turisti e non) la possibilità di gustare una piacevole serata in compagnia della natura e delle tradizioni.

«Il territorio e le sue ricchezze sono i protagonisti delle nostre serate», prosegue la portavoce che cerca di valorizzare le bellezze locali. «I tramonti, gli uliveti, vigneti, il lavoro dei campi, la produzione di prodotti a km 0, le masserie, le chiesette rupestri, le specchie sono il nostro vanto» afferma orgogliosa con la promessa di offrire, nelle loro serate, «momenti di spensieratezza genuina, dove la storia e le tradizioni vengono rievocate in modo alternativo».

Il ricco calendario della stagione estiva propone differenti esperienze in base al giorno della settimana scelto, con comune denominatore il percorso naturalistico all’interno della masseria che ospita l’associazione.

Si parte dal martedì, con la cena caratterizzata da cibo tipico della tradizione pugliese, vino locale, degustazione di formaggi e leccornie salentine. Il venerdì propone una cena gourmet, che unisce il panzerotto pugliese alla forte personalità della nduja calabrese, accompagnata da birra e dolci. Il sabato è caratterizzato da uno showcooking di primi a base di frutti di mare, degustazione di formaggi locali, biscotti salentini e primitivo. La domenica la fa da padrona la puccia, accompagnata da impepata di cozze, birra alla spina e degustazione di formaggi.

Il programma partirà venerdì 25 giugno quando sarà possibile partecipare prenotandosi. Per qualsiasi informazione, il collettivo è presente e seguitissimo sui canali social (Facebook e Instagram) con l’hashtag #iovedolapuglia.

Antonio Dinoi