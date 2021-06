Mentre la Regionale 8 frana, la Bradanico Salentina prende vigore

Dopo la bocciatura della «Regionale8» Taranto-Avetrana da parte del Comitato regionale valutazioni ambientali, una notizia positiva interessa l'altro versante ionico, quello della «Bradanico Salentina», opera che dovrebbe collegare Taranto con Lecce toccando i comuni di Grottaglie, San Marzano di San Giuseppe, Sava e Manduria. L’Anas, stazione appaltante dell’infrastruttura, ha completato ed approvato la progettazione definitiva ed è in fase di imminente approvazione del progetto esecutivo per cui, dopo le procedure di validazione e verifica, avvierà le procedure di gara per l’individuazione dell’impresa la cui aggiudicazione avverrà entro l’anno mentre i lavori, secondo una stima Anas, dovrebbero iniziare a giugno del 2022.

A dare la notizia del completamento dell’iter burocratico-tecnico è il vice coordinatore provinciale di Forza Italia, il manduriano Luigi Morgante, il primo ad interessarsi del rifinanziamento dell’opera durante la sua consiliatura nel passato Consiglio regionale della Puglia. «Nella mia esperienza di consigliere regionale mi sono attivamente impegnato per ottenere il finanziamento necessario per il completamento dell’itinerario Bradanico-Salentino, perché venisse considerato dal governo regionale un’infrastruttura da inserire tra quelle a carattere prioritario», dichiara Morgante reduce di un incontro con l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia.

L’intervento in questione, già finanziato dal Comitato interministeriale della programmazione economica (Cipe) con 25 milioni di euro, relativo al secondo e terzo stralcio di un progetto più ampio che riguarda l’estensione delle opere viarie sino a Lecce.

La parte che interessa il territorio tarantino consiste in 15 chilometri di strada, già tracciata e in parte quasi finita, che parte da Grottaglie per fermarsi a Manduria. Realizzata negli anni novanta e mai completata per il fallimento delle imprese esecutrici, l’unico tratto funzionante è quello che collega Manduria con San Pancrazio Salentino, dove muore.

Il progetto approvato assicurerà la piena funzionalità con la messa in esercizio di quello che resta dell’opera abbandonata, rivedendola nella sua globalità, migliorandola e adeguandola alla normativa attuale. La bretella sarà completata con tutte le opere necessarie, nuova pavimentazione, barriere di protezione, cavalca ferrovia e innesto con le quattro corsie funzionali della Manduria San Pancrazio.