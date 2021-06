L’isola ecologica mobile per le marine, la proposta di Azione Messapica

Un’alternativa alla dispersione di rifiuti nelle marine, senza costi e tanti benefici soprattutto ambientali, la propongono gli attivisti di «Azione Messapica» che hanno ripreso l’iniziativa del comune di Bernalda, in Basilicata.

Si tratta di un’isola ecologica mobile per potenziare la raccolta differenziata nel periodo estivo a Metaponto Lido in Viale Leucippo.

«Mutuato con la nostra realtà e con la lunghezza del litorale di competenza di Manduria – scrivono nella nota i proponenti - potrebbe essere una soluzione tampone per tutte le estati finché non si studia qualcosa di diverso e di stabilmente in servizio, monitorandolo costantemente».

La struttura in questione prevede anche degli spazi per le sponsorizzazioni che farebbero abbattere i costi per realizzarla.