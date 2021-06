Piano regolatore, seconda riunione ancora nessuna soluzione

Seconda riunione dei capigruppo ieri pomeriggio per tentare di risolvere l’intricata questione del piano regolatore generale che l’amministrazione comunale e la maggioranza dei consiglieri comunali vorrebbe annullare senza però correre rischi di un possibile danno erariale che verrebbe rivendicato dalla Corte dei Conti.

Ieri una proposta nuova l’ha avanzata l’ingegnere Alessandro Pastore che ha trovato un’altra strada. In pratica ha suggerito di inviare in Regione il Pug così com’è per l’approvazione e dopo prendere tempo facendo scadere i termini e quindi far decadere il piano. Il sindaco con l’assessora Ketty Perrone vorrebbero invece annullare la delibera di adozione e accelerare i tempi per la realizzazione di uno nuovo. Diversa, infine, la posizione dei sei dissidenti del gruppo Gea (ex Città Più) i quali vorrebbero modificare l’attuale Pug e adottarlo quanto prima.

L’incontro si è sciolto con un nulla di fatto rimandando la discussione ad una prossima riunione che si terrà giovedì prossimo alla presenza del progettista.