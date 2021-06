Le Vincenziane offrono aiuti concreti alla giovane coppia senza lavoro: entrambi assunti

Ha avuto un seguito positivo la lettera della giovane coppia manduriana in cerca di aiuti e di lavoro pubblicata tre giorni fa dal nostro giornale.

Il loro appello che è stato accolto da numerose persone e imprese desiderose di dare un conforto tangibile, è stato accolto dall’associazione benefica delle «Vincenziane» di Manduria che hanno messo in moto la loro struttura. In soli due giorni, grazie a loro e ad un apposito gruppo WhatsApp, i due giovani hanno trovato lavoro alla Braceria La Dolce Vita di Campomarino di Maruggio.

«E’ bastato leggere il vostro articolo con la lettera dei ragazzi per mettere in moto la catena di solidarietà», fanno sapere le volontarie. «Il bello – continuano - è che entrambi hanno trovato lavoro, come cameriere e aiuto cuoca. Tutti si sono prodigati a far avere contatti di strutture in cerca di personale e comunque alla fine hanno accettato il lavoro a Campomarino di cui loro avevano già notizia ma non avevano i soldi per la benzina per arrivarci; a volte – conclude la nota delle Vincenziane - basta davvero poco per aiutare e dare coraggio, la chiacchierata di martedì scorso insieme alla lettera pubblicata è servita a dare speranza a una giovane coppia demoralizzata e in serie difficoltà».