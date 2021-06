“L’erba del Calvario trattata con prodotti non consentiti?”

L’esponente manduriano di Forza Italia, Arcangelo Durante, ha chiesto in un comunicato stampa di far luce sui lavori di pulitura e sistemazione del Calvario. «Per la negligenza dell’amministrazione e soprattutto dell’assessore al ramo – scrive Durante -, è stato infestato da erbacce tanto da essere quasi del tutto ricoperto».

Dopo numerose proteste, ricorda ancora l’esponente politico, il comune ha affidato i lavori di ripristino ad una ditta locale. «I giorni sono passati – si legge ancora nella nota -, ma i risultati non ci sono stati, anzi è stata fatta una scoperta che desta molte perplessità».

Durante si riferisce all’erba che non è stata ancora tolta ma che è completamente secca. Il sospetto è che siano stati usati prodotti fitosanitari non consentiti. «L’amministrazione fino adesso ha taciuto, ma è arrivato il momento di dire cosa è accaduto», conclude il politico invitando il direttore dei lavori, l’ingegnere comunale Claudio Ferretti, «a spiegare cosa sia avvenuto». Proprio per questo, insiste Durante, «l’assessore ha il dovere di intervenire per fugare ogni dubbio di cattivo intervento, se non lo farà viene da chiedersi cosa ci sta a fare».