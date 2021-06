Mercatino estivo, l’assessore compra 4 casette di legno per 30mila euro

Dopo la gara andata deserta per il noleggio di sette casette in legno da installare in via delle Perdonanza a San Pietro in Bevagna al posto dell’ex mercatino estivo, l’assessore al Commercio, Mauro Isidoro Baldari ha dato disposizione per l’acquisto di quattro baracche delle dimensioni di tre metri per cinque con il fronte in vetro e punto luce interno.

L’acquisto è stato fatto direttamente dalla ditta “M&O Solutions” di Uggiano Montefusco per un importo di 30.000 euro iva e montaggio compresi.

Tre strutture saranno affidate ad aziende del territorio che vogliano esporre per pubblicizzare attività e prodotti come masserie rurali, ristoranti, hotel, sale ricevimento, attività ricettive in genere o associazioni di categoria; la quarta sarà invece riservata ad uso del Comune che potrà utilizzarla direttamente o assegnarla a Enti o Associazioni per promozioni specifiche e/o tematiche.

Al termine della stagione estiva, stabilita al 15 settembre, le quattro casette saranno montate nel piazzale antistante il cimitero a disposizione dei fiorai ambulanti.