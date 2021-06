Quando chi amministra un territorio non è in grado di dare risposte alle esigenze dei cittadini o le dà inadatte o parziali, i mezzi d’informazione diventano sportello di denuncia e valvola di sfogo per chi si sente abbandonato o comunque non sufficientemente garantito nei propri diritti.

Per questo continuano ad arrivare al giornale segnalazioni di lettori che si lamentano, in questo caso, dello stato di abbandono delle periferie. Da Via Nino Bixio, ad esempio, particolarmente invasa dalle blatte dove una donna in stato di gravidanza le ha trovate nel letto accusando un malore. E così da altre parti delle città segno che tutta la rete fognante abbia bisogno di interventi di igienizzazione.

E come da Piazza delle Repubblica, conosciuta dai manduriani come Piazza Belle Donne, dove si segnalano le aiuole sporche e invase dalle infestanti e panchine danneggiate e impraticabili.

Per finire a Piazza Medaglie d’Oro, rione Santa Gemma. Proviene da lì il video-denuncia di una residente, Rosella Moscogiuri, che mostra lo stato in cui versa quello che dovrebbe essere l’unico polmone verde del quartiere: panchine e cestini (pochi) nascoste dalle siepi cresciute a dismisura perché non potate e erba infestante che copre tutto e diventa ricettacolo di topi e bisce, anche questa segnalate in abbondanza. Per non parlare del pericolo d'incendio.

Per gli amministratori del comune di Manduria tutto questo non esiste e se viene portato alla ribalta sui social o, come in questo caso, dai giornali, diventa per loro motivo di irritazione se non sceneggiature montate apposta per rappresentare una relatà che non esiste come se i cittadini o i giornalisti s’inventassero tutto, blatte nei letti e topi e rettili in casa compresi.

Nazareno Dinoi