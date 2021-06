Una manduriana nel governo degli infermieri ionici

C’è una manduriana nell’organismo che governa la professione infermieristica della provincia di Taranto. Enza Pellicani, dipendente Asl attualmente impiegata nel Servizio delle professioni sanitarie di Manduria, è stata eletta alla vicepresidenza della Commissione dell’Albo infermieri, l’organismo che interviene nei provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti che violano il codice deontologico professionale e assume la rappresentanza della professione unitamente al Consiglio direttivo in tutte le sedi istituzionali. La Commissione, inoltre, ha la competenza esclusiva nel proporre le iscrizioni dei neo laureati infermieri valutando i titoli di studio.

Un curriculum di tutto rispetto quello della manduriana spinta ai vertici della professione. Laurea con lode in infermieristica all’Università degli studi di Chieti, master con lode in management per le funzioni di coordinamento (Università di Tor Vergata), master con lode in management del rischio infettivo correlato all'assistenza sanitaria (Università degli studi di Parma). Pellicani è inoltre rappresentante regionale di Anipio (Società scientifica formata da infermieri impegnati nel controllo del rischio infettivo). La dirigente infermieristica ha iniziato la sua carriera al pronto soccorso e poi al 118 di Manduria.