Mercatino estivo: non più 7, ma 4 box con vetrina che d’inverno andranno ai fioristi del cimitero

Gara deserta per la fornitura in noleggio di sette strutture prefabbricate in legno da installare in via delle Perdonanza a San Pietro in Bevagna per tuto il periodo estivo. Nessuna delle quattro società invitate a presentare l’offerta su una base d’asta 18mila euro (Artemusic, Fiere Lucane, Gruppo Eventi Love e Studio Gmc), ha ritenuto conveniente l’affare.

Fallisce così, almeno in questa fase, il progetto dell’assessore al Commercio, Isidoro Mauro Baldari che ha rimodulato il piano affidando incarico agli uffici per una nuova gara per l’acquisto questa volta (non più nolo), di 5 casette e non più sette con caratteristiche differenti. Dovranno avere la parte frontale protetta da vetri dove le società individuate potranno esporre i propri prodotti.

Al termine dell’estate le cinque casette, quattro per le aziende e una a disposizione del comune per gli usi istituzionali, delle dimensioni di 3 metri per 5, saranno montate all’ingresso del cimitero nuovo e concesse ai venditori di fiori.

Per il periodo estivo, comunque, le nuove casette-vetrina saranno affidate, su richiesta, alle aziende del territorio che vogliano esporre per pubblicizzare attività e prodotti come masserie rurali, ristoranti, hotel, sale ricevimento, attività ricettive in genere o associazioni di categoria. Quella ad uso dell’amministrazione comunale sarà invece utilizzata direttamente o assegnarla a enti o associazioni per promozioni specifiche e/o tematiche.