Rifiuti ingombranti, costo salato per la raccolta: centomila euro alla Gialplast

Costerà centomila euro la raccolta straordinaria dei rifiuti e ingombranti abbandonati sui bordi strada delle marine manduriane. Rendendo pratica l’ordinanza del sindaco che obbliga gli uffici a risolvere il problema entro tre giorni, l’ingegnere Alessandro Pastore, responsabile di area tecnica, ha affidato incarico alla GialPlast di rimuovere e ripulire le discariche a cielo aperto presenti in diversi punti del litorale.

«Nonostante gli sforzi profusi dall’Amministrazione, tesi a infondere nella collettività il principio del rispetto dell’ambiente come bene primario da tutelare al fine di migliorare la qualità della vita – si legge nella determina - si registrano comunque sul territorio numerosi episodi di abbandono di rifiuti di ogni tipo nelle campagne e lungo le strade, in modo particolare nel territorio marino».

A seguito dell’ordinanza sindacale, dunque, il direttore di esecuzione del contratto, Andrea Occhilupo, su disposizione degli uffici comunali, ha emesso l’ordine di servizio con il quale ordina alla Gial Plast srl di eseguire i lavori extra contratto, così come indicati e anticipando l’inizio della raccolta differenziata nelle marine prevista per capitolato dal 15 giugno. Per quest’ultimo punto il servizio non è ancora partito al completo mancando al momento il personale necessario.