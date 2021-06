E i volontari continuano a sostituirsi ai servizi pubblici

Il gruppo di residenti di San Pietro in Bevagna coordinato dall’ambientalista Vittorio Perrucci, ha organizzato un'altra operazione di pulizia del litorale Messapico. Al grido «basta rifiuti nel mare», impresso anche su uno striscione, i volontari si sono riuniti ieri pomeriggio ripulendo dune e spiaggia di Specchiarica e zona Chidro.

«Ci siamo attivati e abbiamo ben ripulito la spiaggia – scrive Perrucci -, ma soprattutto le dune, piene di retine di plastica pericolosissime per varie specie animali. Con questa iniziativa – aggiunge - diamo seguito alle altre spinti dall'amore incondizionato per la nostra terra». Infine l’appello: «Basta abbandonare i rifiuti e soprattutto basta inciviltà, siamo una località balneare favolosa, non una discarica a cielo aperto».

L’operazione di ieri ha prodotto un “bottino” composto da una quindicina di sacchi pieni di rifiuti di ogni genere spinti sulla riva dalle mareggiate ma anche dagli incivili che continuano a disfarsi di di tutto.