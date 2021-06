Ambientalisti nei fondali: fuori quintali di spazzatura

Domenica 6 giugno alcune associazioni del territorio hanno messo a disposizione la propria competenza per il bene della collettività. Spinti dall’amore per il territorio si sono adoperati per ripulire quanto più possibile i fondali del mare circostante la spiaggetta di Torre Colimena. E di rifiuti sotto il mare ne hanno trovati davvero tanti.

Pneumatici, contenitori di detersivi in plastica, spugne domestiche, tubi in gomma, condotte di scarico, reti e funi da pesca e tanto altro ancora.

Nonostante l’impegno e il sacrificio purtroppo i volontari non sono riusciti a riportare in superficie tutti i rifiuti presenti nei fondali, ma solo una piccola parte. Un plauso per tutti coloro che ancora una volta hanno mostrato fattivamente di amare il territorio. Per chi invece quei rifiuti li ha abbandonati, speriamo le foto possano aiutare a riflettere.