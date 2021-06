La pioggia provoca un'altra ferita sull’asfalto: “lavori di scavo fatti male”

La pioggia di ieri ha provocato un altro cedimento del manto stradale a Manduria. E’ avvenuto nel pomeriggio in via Gruppo Cremona all’incrocio con via Senio. Secondo i residenti della zona, quel punto è stato recentemente oggetto di lavori di scavo per il potenziamento della rete elettrica.

Non si conoscono le cause che hanno riguardato la parte oggetto di scavi e di successiva bitumazione. «Lavori fatti male e zero controlli da parte dei responsabili degli uffici», secondo gli abitanti che hanno inviato le foto della «ferita» aperte del sottosuolo. La zona è stata transennata e perimetrata dai vigili urbani in attesa che si ripari il foro che potrebbe allargarsi con conseguenze peggiori.