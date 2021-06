Emergenza abitativa, il comune in cerca di alloggi per i senzatetto

Sempre più manduriani si rivolgono agli uffici del Servizio sociale del comune per la loro situazione di indigenza o di bisogno. Molti di loro non dispongono né hanno la disponibilità di pagare l’affitto di un alloggio per sé e per la propria famiglia. Queste condizioni impongono un intervento immediato, specialmente in casi nei quali sono coinvolti soggetti minori, anziani, disabili e quindi particolarmente vulnerabili attesa la condizione di fragilità.

Per questo l’amministrazione comunale ha predisposto un piano che prevede una ricerca di mercato finalizzata all’individuazione di immobili da condurre in locazione passiva arredati e non arredati. E’ stato quindi fissato un atto di indirizzo che contiene i seguenti criteri per l’individuazione degli alloggi: gli immobili devono essere ubicati nel territorio comunale; i proprietari devono essere disposti a stipulare un contratto concordato con il Comune; il canone da pagare non deve superare la somma di 400 euro mensili.

Il Comune a sua volta assegnerà in sublocazione o in concessione temporanea gli alloggi a soggetti selezionati in base alle esigenze e priorità che saranno certificate dall’ufficio sei servizi sociali.