Sedie Job per persone con disabilità: non più personali ma da chiedere ai gestori dei lidimare

Quest’anno le sedie da mare Job per persone con disabilità, non saranno più concesse direttamente agli utilizzatori, ma agli stabilimenti balneari, lidi attrezzato o attività commerciali con servizio in spiaggia. Lo ha deciso l’assessora alle politiche sociali, Fabiana Rossetti. In una nota stampa diffusa ieri, l’assessora grillina fa sapere che le imprese interessate dovranno fare richiesta del comodato d’uso gratuito delle dieci sedie disponibili entro dopodomani 10 giugno.



«L'amministrazione Comunale – si legge nel comunicato - fin dal suo insediamento ha avuto come obiettivo primario la libera accessibilità alle spiagge da parte degli utenti disabili o con problematiche motorie gravi poiché ritiene che chiunque abbia il diritto di godere della piena libertà di movimento e di una vacanza autonoma e piacevole».

Saranno meno liberi, però, di scegliersi le spiagge che vorranno e saranno obbligati a frequentare gli stabilimenti balneari forniti di quell’indispensabile presidio. Sino all’anno scorso, invece, le sedie Job venivano su richiesta consegnate direttamente agli aventi diritto che erano così liberi di scegliersi le spiagge dove farsi il bagno.