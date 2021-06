Basta rifiuti nelle marine, il sindaco firma l’ordinanza: “entro tre giorni sarà tutto pulito"

Dopo mesi di proteste e segnalazioni provenienti da più parti (residenti, villeggianti, stampa locale, solleciti sui social e, ultimo, il servizio di Telenorba mandato in onda l’altro ieri), l’amministrazione comunale di Manduria si è decisa a potenziare il servizio di raccolta rifiuti nelle marine. Il sindaco Gregorio Pecoraro ha inoltre firmato un’ordinanza in cui impegna l’ufficio ambiente «ad adoperarsi con somma urgenza e comunque entro tre giorni, ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge al fine di eseguire le operazioni necessarie alla rimozione di tutti i rifiuti abbandonati nelle zone della marina di San Pietro in Bevagna, Torre Colimena, Borraco, Specchiarica e contrada Marchese». I

l piano dovrà provvedere «al recupero e allo smaltimento nonché al ripristino delle condizioni igieniche e sanitarie dei luoghi indicati». E «di garantire il mantenimento di ordinarie condizioni igienico sanitarie nelle medesime zone della marina sopra meglio indicate sino all’avvio a regime della raccolta differenziata porta a porta, come da Capitolato Speciale d’Appalto prevista per il 15 giugno 2021». L’ordinanza invita infine l’ufficio di Polizia Municipale ad individuare i trasgressori dell’abbandono dei rifiuti.

Sempre ieri mattina il sindaco aveva dato incarico al suo ufficio stampa per la diffusione di un comunicato stampa in cui annunciava l’anticipo della raccolta differenziata con ritiro porta a porta già a partire da oggi 8 giugno. Non si comprende pertanto se il servizio partirà oggi come recita il comunicato stampa oppure il prossimo 15 giugno come è invece indicato nell’ordinanza sindacale. «Si chiede, a questo punto – scrive il sindaco - la massima collaborazione a tutti i cittadini residenti nelle marine per salvaguardare il nostro prezioso patrimonio».