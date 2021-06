Reddito di cittadinanza in cambio dell’assistenza dei fragili, randagi e per beni publici

Proseguono i colloqui per i percettori del Reddito di Cittadinanza destinati al Comune di Manduria e aumentano i PUC, Progetti Utili alla Collettività, per i medesimi con l'obbiettivo di far fronte ai bisogni di inclusione socio-lavorativa.

I PUC, rappresentano un'occasione di inclusione sociale e crescita per i beneficiari RdC e per la collettività poiché sono strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e in base agli interessi emersi nel corso dei colloqui sostenuti presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune.

A partire dal 15 giugno saranno impiegati 40 nuovi beneficiari nei seguenti PUC:

✓ Tutela dei beni comuni: cura degli ambienti pubblici, comprese le aree periferiche e costiere, azioni di vigilanza nelle aree urbane, extraurbane e marine, supporto nella gestione degli eventi programmati o programmabili come manifestazioni pubbliche, cortei, eventi in piazza, ...;

✓ Integrazione Sociale: offerta di spazi e occasioni di socializzazione per cittadini fragili, affiancamento nella gestione di iniziative e attività volte all'integrazione;

✓ Cura degli animali: cura ed accudimento dei cani presenti nel Canile Comunale, attività di manutenzione e pulizia degli spazi destinati ai randagi, partecipazione alle iniziative volte alla promozione e tutela del patrimonio faunistico del Comune.

Auguriamo un sereno lavoro a tutti e, in particolar modo, ai futuri beneficiari RdC con l'auspicio che i nuovi PUC, sommati ai precedenti, possano arricchire il loro bagaglio professionale e curriculare al fine di trovare al più presto un'occupazione stabile.

(A cura dello staff del sindaco)