Il comune alla ricerca di un professionista esperto di recuperi ambientali

Il comune di Manduria ha aperto un bando per la ricerca di un professionista o società a cui affidare compiti di studio, analisi, formulazione di proposte tecnico amministrative per tematiche di recupero ambientale, VAS e VIA, bonifica siti inquinati, depurazione e ciclo rifiuti, riguardanti il territorio comunale di Manduria e le relative problematiche presenti.

Le attività da svolgersi riguardano un arco temporale di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. L'incarico consisterà nella formulazione di proposte e soluzioni, da proporre al responsabile dell’Area 4 – Sviluppo del Territorio - ed al Gruppo di lavoro istituito dalla pubblica amministrazione composto dai responsabili di Areta.

Il professionista/società di ingegneria/società di consulenza ambientale dovrà garantire la presenza minima settimanale finalizzata alla disamina congiunta delle questioni o problematiche in sede, di almeno una giornata secondo un calendario mensile stabilito con il responsabile d’area. Il compenso previsto è di 12mila euro. Copia del bando è presente sul sito istituzionale del comune.