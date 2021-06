Attivazione di un punto prelievi al Distretto Socio Sanitario messapico

Il Distretto Socio Sanitario n. 7 di Manduria ha attivato un Punto Prelievi presso la sede distrettuale, sita in Via Pio La Torre. Tale operazione è stata avviata in sinergia con il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Orientale, Dr.ssa Irene Pandiani, e con il Direttore del Laboratorio Analisi dello stesso Presidio, Dr. Cosimo Di Punzio.

L’apertura del Punto Prelievi risponde all’esigenza di sopperire alla sospensione di un servizio essenziale per i cittadini. La temporanea trasformazione del Presidio Ospedaliero “M. Giannuzzi” in presidio Covid dovuta all’emergenza sanitaria in corso, infatti, ha reso impossibile, per il Laboratorio Analisi ivi collocato, accogliere l’utenza per i prelievi ematici.

Il servizio sarà attivo dal 1° giugno 2021 e l’accesso potrà avvenire tramite prenotazione eseguibile presso tutte le Farmacie, chiamando il Numero Verde CUP oppure attraverso i canali on-line.