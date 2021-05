Mobilità urbana sostenibile, concesse 21 stazioni per il nolo di monopattini elettrici

Il comune di Manduria ha concesso l’occupazione di suolo pubblico in 21 diversi punti della città, al primo operatore manduriano di noleggio e condivisione di veicoli elettrici. L’imprenditore Alessandro Buccolieri, titolare della «Explor» che ha ottenuto il permesso della durata di un anno, ha presentato il progetto che prevede ventuno mini stazioni su marciapiedi e piazze che saranno delimitati da nastro adesivo bicolore applicato al pavimento e da segnaletica verticale se richiesta dall’ufficio di polizia urbana. La «Explor» pagherà un canone unico di circa 1.400 euro per tutto il periodo di un anno che, come viene specificato nell’autorizzazione, è da intendere come sperimentale. Il servizio comprenderà anche le zone marine.

Con questa prima autorizzazione, l’amministrazione pubblica lancia la sfida della mobilità sostenibile per assicurare ai manduriani la possibilità di spostarsi in modo efficiente e compatibile con l’ambiente mediante l’uso di veicoli a trazione elettrica, non solo monopattini, ma anche bici, segway e hoverboard.

La flotta deve essere composta da un minimo di 20 dispositivi elettrici sino ad un massimo di 150.

Le stazioni di sharing già autorizzate alla «Explor» si troveranno in Piazza Garibaldi, Giardini Pubblici, 2 in Viale Mancini, Corso XX Settembre, Piazza Giovanni XXIII, Via Deledda, Via Maruggio angolo con via San Gregorio Magno, Via Sant’Antonio angolo Via per Lecce. Lungo la costa le piazzole saranno allestite lungo la litoranea all’altezza del lido Rio de Mar, a metà strada tra la chiesa di San Pietro in Bevagna e Borraco, all’altezza della pineta, in Piazza delle Perdonanze, al bivio con la strada che conduce a Manduria, in prossimità del ristorante La Playa, all’altezza del ristorante Le Capannine, al Centro commerciale Chidro, a Torre Colimena all’altezza del ristorante La Scogliera e in piazzetta del Polpo.