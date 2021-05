Mercatini estivi, pronto il bando e individuati gli spazi

Il comune di Manduria ha indetto la procedura selettiva per l’assegnazione, in concessione temporanea, dal 15 giugno al 30 settembre, di posteggi per la vendita di prodotti non alimentari nel piazzale antistante alla Pineta in “San Pietro in Bevagna” e nella centralissima via delle Perdonanze.

Per quanto riguarda l’area della Pineta, sono stati previsti 17 stalli delle dimensioni 6 metri per 6; due di dimensione 6 per 8 metri; uno stallo di dimensione 6 per 12 e uno di dimensioni 6 per 3.

Potranno presentare domanda di partecipazione gli artigiani, hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività (autorizzazione amministrativa, Scia per l’esercizio di attività produttive, comunicazione di inizio di attività; gli esercenti il commercio su aree pubbliche in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività [autorizzazione amministrativa, Scia per l’esercizio di attività Produttive] per la vendita di prodotti non alimentari.

Tali soggetti non devono essere assegnatari e/o concessionari a nessun titolo di un posteggio e/o di uno stallo in un mercato serale in una località confinante con il comune di Manduria o altro mercato serale in agro di Manduria.

Per la via delle Perdonanze, gli spazi disponibili per la vendita sono cinque di dimensioni ognuno 6 metri per 5,5. Potranno fare richiesta solo gli ambulanti del settore giocattoli, torrone, dolciumi, frutta secca e crepes.