Stangata per gli edili manduriani: il prezzo del suolo pubblico sale alle stelle

Una stangata si abbatte sui tributi locali. E colpisce soprattutto la categoria degli edili che per allestire un’impalcatura dovranno pagare dieci volte la somma dovuta prima. È quanto ha deciso la giunta del sindaco Gregorio Pecoraro con la delibera datata 31 marzo ed entrata in vigori alcuni giorni fa. Se ne sono accorti gli imprenditori che si sono recati in municipio per farsi autorizzare l’occupazione del suolo pubblico per il tempo previsto dei lavori. Il prezzo di ieri che era pari a 23 centesimi per metro quadrato al giorno, è diventato oggi di 3.16 o 2,21 euro metro quadro/giorno, in base alla categoria.

Un vero salasso che naturalmente peserà sugli utenti finali, vale a dire su ogni cittadino che intenderà fare lavori di ristrutturazione o realizzazione di immobili a Manduria.

Un esempio lo racconta il titolare di una piccola impresa che ieri si è presentato nell’ufficio tributi per ottenere il nulla osta di un’impalcatura di medie proporzioni: quello che prima gli sarebbe costato 200 euro, ora gli costerà uno zero in più, 2.000 euro per il tempo previsto.

L’aumento è dovuto alla nuova normativa che ha trasformato i vecchi tributi minori come Tosap, pubblicità, diritti sulle affissioni, in un unico canone patrimoniale. Dovendo comunque assicurare lo stesso gettito del passato ed avendo perso, per effetto di nuove leggi, gli introiti dei grossi impianti pubblicitari presenti sulle strade provinciali che attraversano il comune (ora l’introito passa alla Provincia), l’amministrazione ha pensato di recuperare tutto sul settore dell’edilizia.

Naturalmente la scelta è stata politica per cui anziché spalmare gli introiti perduti su tutti i tributi, si è pensato di penalizzare il settore edile che tra l’altro, per effetto di un’altra legge, ha perso le esenzioni precedentemente previste per quel settore.

Intanto la categoria, ancora non tutta consapevole di quello che sta accadendo, comincia a lanciare segnali di insofferenza nei confronti di chi amministra la cosa pubblica.