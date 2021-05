Un architetto manduriano nel governo dell’Ordine provinciale

L’architetto manduriano Andrea Casto è stato confermato consigliere dell’Ordine professionale della provincia di Taranto. Ieri pomeriggio, per la prima volta nelle storia dell’organo di governo degli architetti ionici (merito delle votazioni effettuate in forma telematica), il quorum è stato raggiunto in prima battuta. E’ stato così eletto in prima votazione il Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025.

Sono risultati eletti alla carica di consigliere i seguenti professionisti.

Per a sezione A: Bruni Paolo, Bussolotto Rosanna, Latorre Tiziana, Campo Angelo, Casto Andrea, Intermite Ciro, Corona Fabrizio, Occhinegro Romina, Coratella Marco, Caracciolo Antonio.

Per la sezione B: Boschetti Mario. L’architetto manduriano, Casto, ha ottenuto 155 voti di preferenza piazzandosi al quinto posto ex aequo con un altro collega.